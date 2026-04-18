Не халяль: говяжья колбаса «Папа может» оказалась свиной

Бумаги с данными исследований направлены в Роспотребнадзор. Согласно документам, на упаковке колбасы, которую производят в подмосковном Ступине, написано, что она сделана из мяса коров и куриц, а по факту там есть свинина. Таким образом, компания нарушили правила маркировки, введя людей в заблуждение.

Комбинату выдали предостережение и потребовали срочно исправить информацию на упаковке. Чтобы не причинить вреда аллергикам и тем, кто не может есть свинину по религиозным соображениям.

Ранее врач-терапевт и гастроэнтеролог предупредил любителей колбасы и сосисок. Во всех мясных полуфабрикатах — консервах, колбасах, сосисках, готовых котлетах — используется очень большое количество соли как консерванта.

