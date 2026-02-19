Бьют по сосудам и почкам: врач предупредил любителей колбасы и сосисок

Регулярное употребление мясных полуфабрикатов может привести к воспалению пищевода и желудка, отекам, гипертонии и атеросклерозу, рассказал РИАМО врач-терапевт и гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

«В целом, наверное, правильно пугают. Во всех мясных полуфабрикатах — консервах, колбасах, сосисках, готовых котлетах — используется очень большое количество соли как консерванта. И эта соль опасна для слизистой желудочно-кишечного тракта. В первую очередь она вызывает воспаление и воспалительные реакции в виде отека: в пищеводе, в желудке, в кишечнике», — сказал Мацола.

Он добавил, что все эти полуфабрикаты неизвестно в каких условиях готовятся, какая санитарная обстановка на заводах.

«Достаточно вспомнить недавнюю вспышку ботулизма в Москве и Нижегородской области — из-за полуфабрикатных салатов. А мясо может содержать большое количество не только патогенных, но и условно-патогенных микроорганизмов: синегнойную палочку, стафилококк. Они могут обсеменять кишечник и вызывать сильный дисбиоз», — отметил врач.

Мацола подчеркнул, что еще один важный момент — большое количество жиров. Они способствуют образованию густой желчи и застойным процессам в желчном пузыре, а отсюда запускается целый каскад патологических процессов.

«Помимо желудочно-кишечного тракта, все эти полуфабрикаты влияют и на другие органы. Соль сильно нагружает почки — им все это нужно вывести. Задерживается жидкость, появляются отеки, увеличивается масса тела. А когда в организме много жидкости, это нагрузка на сердечно-сосудистую систему, отсюда гипертоническая болезнь и все последующие сосудистые патологии», — рассказал специалист.

Терапевт резюмировал, что большое количество жиров способствует отложению плохого холестерина в виде атеросклеротических бляшек в сосудах, что нарушает кровоснабжение органов.

