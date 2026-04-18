ДТП с участием мотоциклиста произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста произошло на Северо-Восточной хорде в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Авария произошла в субботу днем в районе Большой Косинской улицы, № 18 с. 7.
На месте происшествия работают городские экстренные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
В настоящее время движение в сторону центра города затруднено. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.
