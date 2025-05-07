Стало известно, сколько дронов и ракет сбили в России за сутки

сегодня в 15:27

Минобороны: ПВО сбила 524 беспилотника, шесть авиабомб и пять ракет «Нептун»

За сутки российские военные уничтожили два снаряда РСЗО HIMARS, пять управляемых дальнобойных ракет «Нептун», шесть авиабомб JDAM и 524 беспилотника самолетного типа, которыми пыталась атаковать Украина. Данные о работе сил противовоздушной обороны (ПВО) привела пресс-служба Минобороны России в свежей сводке.

Армия РФ также взяла под контроль населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики. Село освободили бойцы группировки войск «Запад», предпринявшие активные и решительные действия на поле боя.

Вечером 6 мая Московский регион также подвергся атаке беспилотников. Обломки одного из сбитых дронов упали на подмосковный завод «Базальт», вызвав разрушения.

Накануне Минобороны отчитывалось об обмене военнопленными с Украиной. Москва и Киев вернули себе по 205 бойцов, находившихся в плену.