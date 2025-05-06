«205 на 205»: Россия и Украина снова обменялись пленными военнослужащими
Фото - © РИА Новости
Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими. Москва вернула с украинской территории 205 российских бойцов, сообщает пресс-служба Минобороны.
Взамен киевскому режиму переданы 205 военнопленных ВСУ. Посреднические усилия при обмене военнопленными оказали власти ОАЭ.
В данный момент все солдаты и офицеры Вооруженных сил РФ находятся в Республике Беларусь. Им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Также военные могут связаться с близкими.
В оборонном ведомстве добавили, что все военнослужащие, которые были освобождены из украинского плена, будут направлены в Россию для получения медпомощи и восстановления в спецучреждениях Минобороны РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для заключения мирного соглашения России необходимо будет уступить территории на Украине, которые она взяла под свой контроль.