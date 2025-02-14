«45 на 757»: Россия и Украина снова обменялись телами погибших

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Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «45 на 757»

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Москва получила 45 тел убитых, Киев — 757 тел, сообщает РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

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Ряд военных блогеров также заявили, что Россия и Украина обменялись телами убитых по формуле «45 на 757».