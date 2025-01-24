Коц: в Россию с Украины вернули 49 тел погибших военнослужащих

Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военных. В РФ доставили 49 тел погибших героев, написал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале .

Киев вернул себе 757 тел. Ранее об этом же заявил украинский координационный штаб по вопросам военнопленных.

По данным штаба, больше всего тел военных — 451 — передали Украине с донецкого направления.

До этого Россия и Украина обменивались телами военнослужащих 20 декабря. Тогда Москва вернула 42 тела, а Киеву передали 503 тела.