Военкор Коц: Россия вернула с Украины 42 тела военнослужащих

сегодня в 14:44

Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Москва вернула себе 42 тела, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале .

Россия отдала Украине 503 тела. Военкор намекнул, что потери Украины гораздо выше, чем у России.

«Арифметику потерь можете посчитать сами», — написал Коц.

Он добавил, что обмен произошел в пятницу. Он состоялся в Гомельской области Белоруссии.

В конце ноября Коц заявил, что РФ и Украина обменялись телами убитых по формуле «52 на 502». Москва вернула себе 52 тела, а Киев — 502.