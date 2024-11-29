Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале утверждает, что Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «52 на 502» — Москва вернула себе 52 тел убитых, а Киев — 502. Ранее о возвращении 502 погибших военнослужащих заявил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.

По словам российского военкора, 29 ноября прошел новый обмен телами погибших военнослужащих. Сперва Коц заявил о возвращении 48 тел павших бойцов ВС РФ, однако позже заявил, что «Киев передал нам не 48 тел, как изначально договаривались, а 52 погибших».

«О соотношении потерь эти цифры говорят сами за себя. У Украины более, чем в 10 раз выше», — отмечал Коц.

По данным Киева, 397 тел украинских военных возвращены с донецкого направления, 64 — с запорожского направления, 24 — с луганского направления. Еще 17 тел вернули «из моргов на территории РФ».