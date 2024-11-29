Украина вернула тела 502 убитых военных

сегодня в 14:39

Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил , что Киев вернул себе тела 502 погибших военнослужащих. Большинство из этого числа (397 человек) погибли на донецком направлении, еще 17 убитых прибыли «из моргов на территории РФ». Власти России пока не комментировали возможный обмен телами погибших.

Украинская сторона утверждает, что 24 тела возвращены с луганского направления и 64 — с запорожского направления. В штабе заявили, что содействии в возвращении тел убитых бойцов оказал Международный комитет Красного Креста.

Тела вернули «по результатам проведенных репатриационных мероприятий». Личности погибших военнослужащих армии Украины устанавливаются, добавили в Киеве.

Ранее МИД России заявлял о готовности провести крупнейший обмен пленными с Украиной, вернув Киеву 630 армейцев на паритетных условиях.