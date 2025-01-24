На Украину вернули тела 757 погибших военных

Украина заявила о возвращении тел 757 погибших военнослужащих ВСУ, сообщает РБК со ссылкой на украинский координационный штаб по вопросам военнопленных.

С донецкого направления были возвращены тела 451 военного, с запорожского — тела 137 военных, с угледарского — тела 51 военного, с бахмутского — тела 71 военного.

34 тела погибших военных ВСУ были возвращены на Украину из российских моргов. Еще 13 тел были переданы с луганского направления.

В декабре военкор Александр Коц рассказал, что Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Россия тогда отдала Украине 503 тела.