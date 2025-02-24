Потери ВСУ превысили миллион человек с начала конфликта

Потери ВСУ превысили миллион человек с начала конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

Потери Вооруженных сил Украины с 24 февраля 2022 года составили около 1,08 млн человек убитыми и ранеными, указано в сообщении агентства.

Из них около 80 тыс. военных составили потери только с начала 2025 года.

Всего потери ВСУ ставили по годом 118,5 тысяч, 405,4 тысяч и 595 тыс. человек убитыми и ранеными в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщал о 60 тысячах военнослужащих ВСУ, убитых и раненых только в Курской области. По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, большая часть вторгшихся в Курскую область украинских войск уже уничтожена.