Большая часть украинских войск, вторгнувшихся в Курскую область в августе 2024 года, уничтожена. Из этого приграничного региона также выведены основные силы украинских спецподразделений, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с ТАСС .

По словам военачальника, армия Украины понесла «очень большие потери» на курском направлении. Алаудинов добавил, что сейчас под Курском в основном стоят украинские мобилизованные, однако порой тут могут также воевать наемники и спецназовцы.

«Надо отметить, что большая часть тех сил, которые зашли в августе, уничтожена», — подчеркнул командир спецназа «Ахмат».

Ранее Алаудинов заявил, что «ахматовцы» помогали десантникам и морпехам в отражении недавней попытки контрнаступления ВСУ в Суджанском районе Курской области. По его словам, ранее чеченский спецназ не выполнял задачи именно на этом участке, однако «Ахмат» помогал соседям сдерживать атаки противника.