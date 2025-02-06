Алаудинов: спецназ «Ахмат» не стоял на участке под Суджей, где наступают ВСУ

Спецназ «Ахмат» никогда не выполнял боевые задачи на участке курского направления, где ВСУ пошли в наступление, заявил его командир и замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апти Алаудинов. Тем не менее «ахматовцы» помогают российским военным отражать натиск наступающих сил, рассказал генерал-лейтенант на видео в своем Telegram-канале .

«Хочу отметить, что на направлении Черкасская Конопелька — Уланка никогда спецназ „Ахмат“ не стоял. Противник, видать, понял, что на участке, где мы стоим, ему все равно ловить нечего, и пошел, получается, вниз к нашим соседям на левом фланге», — сказал командир спецназа «Ахмат».

Генерал подчеркнул, что подразделения «Ахмата» помогают российским морпехам и десантникам, которые сдерживают контратаку ВСУ у села Уланок. По словам Алаудинова, бойцы сжигают украинскую технику, в боях активно применяются дроны.

«Для тех, кто не знает по обстановке: спецназ „Ахмат“, либо какое бы то ни было подразделение „Ахмата“ там не находится, к сожалению», — добавил Алаудинов.

Командир спецназа предположил, что украинские войска «вынесли очень хороший урок» после столкновений с «Ахматом» и намеренно выбрали место для новой атаки, чтобы избежать боев с чеченским подразделением.

По словам Алаудинова, контратакой под Суджей украинские формирования пытаются улучшить свое положение, но маловероятно, что это им удастся. Военачальник считает, что от атаки ВСУ «ничего сверхъестественного не произойдет».

«Будем делать все, что в наших силах, чтобы помочь соседям на левом фланге», — подчеркнул Апти Алаудинов.

К контратаке Украины в Курской области привлечены минимум 500 украинских военных, «уборщики мин», танки и с десяток боевых бронированных машин.