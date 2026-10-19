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Бесплодие, выкидыш, преждевременные роды: чем опасен дефицит йода для женщин

ЭксклюзивЗдравоохранение

Недостаток йода в организме может спровоцировать заболевания щитовидной железы и снижение фертильности, а во время беременности привести к необратимым нарушениям развития мозга ребенка, сообщила РИАМО врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Наталья Горбунова.

«Дефицит йода опасен, прежде всего, своим разрушительным влиянием на щитовидную железу и развитие мозга, так как йод является основным строительным материалом для тиреоидных гормонов. Его нехватка запускает целый каскад нарушений в организме», — сказала Горбунова.

Она отметила, что наиболее тяжелые последствия дефицит йода вызывает во время внутриутробного развития и в раннем детстве. У беременных женщин нехватка микроэлемента может повышать риск выкидыша, преждевременных родов и других осложнений беременности.

«У ребенка дефицит йода может привести к необратимому повреждению мозга, вплоть до кретинизма. Даже умеренный дефицит йода во время беременности способен ухудшить когнитивные функции ребенка в будущем», — предупредила эндокринолог.

У взрослых недостаток йода может стать причиной развития зоба — увеличения щитовидной железы, которая таким образом пытается компенсировать нехватку микроэлемента. Кроме того, возможны гипотиреоз и снижение фертильности как у женщин, так и у мужчин.

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