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В ДК «Созвездие» в Наро-Фоминске прошел концерт «Письмо в будущее»

В ДК «Созвездие» состоялась музыкально-развлекательная программа «Письмо в будущее». Она объединила артистов разных поколений и была посвящена Дню написания письма в будущее, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Вечер начался с видеоролика, после которого на сцену вышли творческие коллективы и солисты учреждений культуры и дополнительного образования.

ДК «Восток» представили хор «Радуга» под руководством хормейстера Ю. Балахонцевой и трио в составе Саши Каденковой, Александры Борисовой и Платона Прокопьева. От вокальной студии «Сюрприз» ДДТ № 1 им. В. Волошиной выступили Стефания Курылева и Алиса Ганькова. Руководитель студии — Ирина Родина.

Хореографические постановки подготовила студия современного танца «Высокий полет» ДК «Созвездие», с участниками которой работают руководитель А. Уменко и педагог О. Гусарева. Музыкальную программу продолжили баянист Илья Гришин из ДШИ «Лира», обучающийся у Ю. Склярова, и Денис Трунин из Детской школы искусств «Муза», преподаватель — И. Снигур.

Также перед зрителями выступили вокальная студия «Проспект Мира» ДК «Созвездие» под руководством Ирины Хименко и солистки вокально-эстрадной студии «Женский каприз» ЦДК «Звезда» Анна Алешина и Варвара Кременчуцкая. Их руководитель — Ирина Кормас.

Зрители поддерживали артистов аплодисментами. Организаторы поблагодарили участников концерта, педагогов, руководителей коллективов и родителей за помощь в подготовке программы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.