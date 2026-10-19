В Наро-Фоминске впервые прошел конкурс молодых ведущих «Открытый микрофон»

Окружной конкурс молодых ведущих «Открытый микрофон» впервые прошел в Наро-Фоминске 18 октября, собрав в Центральном дворце культуры «Звезда» 15 участников — не только со всего округа, но и из Москвы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Две категории — любители и профессионалы — в зависимости от опыта. Но волновались все одинаково. Половина испытаний были домашним заданием. Например, за полторы минуты представить авторский интерактив: тематику и формат мероприятия участники определяли сами.

Поэтому за полчаса члены жюри побывали на самых разных мероприятиях — от Масленицы до фестиваля детективного кино. Важно было показать умение держаться на сцене и удерживать внимание зрителей, продемонстрировать дикцию и чистоту речи.

Не менее важно — умение действовать в непредвиденных обстоятельствах. «Без суфлера» — испытание с подвохом: участник выходил на сцену, не зная, что случится. А случиться могло что угодно: зависало видео, отключался микрофон, в зале гас свет, вместо заявленного гостя выходил другой. Выкручивались на ходу. В зале — хохот, аплодисменты, песни хором.

Разноцветные плакаты в руках утверждали: «Макарова — лучшая!». Это коллеги одной из участниц пришли подготовленными, создав атмосферу. Начало положено. Конкурс стал площадкой, где участники обменялись опытом, увидели, как выступают другие, и поняли, над чем еще стоит поработать. Гран-При среди любителей — у Алены Рачкулик из Дворца культуры «Апрелевка» им. О. Р. Кузнецовой. В номинации «Профессионалы» — у Кристины Шенфельд (ЦДК «Звезда»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.