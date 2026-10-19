Сохраняйте чеки: когда личная недвижимость супруга становится общей

Недвижимость, принадлежавшая одному супругу до брака, после развода может оказаться общей. Об этом РИАМО рассказал судебный юрист, управляющий партнер юридической фирмы «Абсолем» Сергей Минаев.

По его словам, статья 36 Семейного кодекса определяет, что личным считается имущество, принадлежавшее супругу до брака или полученное в дар либо по наследству. Однако статья 37 СК РФ позволяет суду признать такое имущество общим, если в браке были сделаны вложения, значительно увеличившие его стоимость: капремонт, реконструкция, переоборудование, ремонт или строительство дома на земельном участке.

Юрист привел пример из практики. В феврале 2025 года Верховный суд рассмотрел дело, по которому жена получила в дар дом, а супруги в браке вложили в него около 20,7 млн рублей. Без улучшений он стоил 22,6 млн, с ними — 43,4 млн. Перед разводом жена подарила дом сыну, и суды трех инстанций отказали мужу в выплате улучшений.

«Верховный суд указал: отчуждение женой дома не освобождает ее от обязанности выплатить бывшему мужу половину стоимости неотделимых улучшений», — рассказал Минаев.

По словам эксперта, активное применение статьи 37 СК РФ сложилось в последние несколько лет. Так, Первый кассационный суд отменил судебные акты, поскольку суды не определили долю супруга с учетом этой статьи, и при новом рассмотрении за супругом признали право собственности на рассчитанную долю.

Минаев подчеркнул, что по спору о разделе имущества суд не связан вариантом, который предложил истец или ответчик, и может сам определить пропорцию долей исходя из стоимости произведенных улучшений. Он также предупредил, что переоформить жилье на родственника накануне развода не спасет — суд может взыскать компенсацию и воспринять такие действия как злоупотребление.

Для применения статьи 37 СК нужно доказать значительные вложения за общий счет, главные доказательства — документы о производстве работ и экспертиза стоимости до и после улучшений.

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