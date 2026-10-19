USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
GBP
Фунт стерлингов
110,82
0.54 %

18 беспилотников ВСУ сбили над Воронежской областью

Спецоперация
Владимир Ходатаев / Фотобанк Лори

Фото - © Владимир Ходатаев / Фотобанк Лори

Прошедшей ночью в небе над территорией Воронежской области ликвидировали 18 дронов противника, сообщает правительство региона.

Их сбили над одним городским округом и 11 районами Воронежской области.

Предварительно, пострадавших и разрушений в результате инцидентов нет.

Подробностей происшествия также нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.