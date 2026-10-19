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18 беспилотников ВСУ сбили над Воронежской областью

Прошедшей ночью в небе над территорией Воронежской области ликвидировали 18 дронов противника, сообщает правительство региона.

Их сбили над одним городским округом и 11 районами Воронежской области.

Предварительно, пострадавших и разрушений в результате инцидентов нет.

Подробностей происшествия также нет.

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