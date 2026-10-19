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В МВД назвали рекордную для Москвы сумму, на которую мошенники обманули жертву

Общество

Начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного главка МВД РФ Антон Кононенко рассказала, что рекордная сумма, которую похитили у москвички кибермошенники, составила 450 млн рублей, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что борьба полиции с кибераферистами идет с 2019 года.

«За это время разные были цифры. Самые большие суммы насчитывают несколько сотен миллионов рублей. Рекорд — 450 млн рублей», — уточнил Кононенко.

Ранее в Москве 82-летний пенсионер лишился жилья и всех сбережений. Он попался на уловку злоумышленников под видом участия в «секретной операции по задержанию преступников.

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