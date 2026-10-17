10 дней снимал деньги и продал жилье: пенсионер отдал мошенникам почти 13 млн

В российской столице 82-летний пенсионер лишился жилья и всех сбережений. Он попался на уловку мошенников под видом участия в «секретной операции по задержанию преступников», сообщает прокуратура Москвы.

Криминальная история началась с того, что пожилой мужчина продиктовал код из SMS незнакомой собеседнице якобы для вручения почтового отправления. Вслед за этим ему позвонил лжесотрудник правоохранительных органов с предупреждением, будто от имени москвича зафиксирован перевод на поддержку противоправных формирований.

Под предлогом помощи в поимке виновных звонивший вовлек пенсионера в «сотрудничество», пообещав вернуть все средства. Введенный в заблуждение горожанин на протяжении 10 суток методично обналичивал банковские счета и передавал наличные курьерам аферистов.

Затем мошенник убедил пожилого человека продать собственную жилплощадь, мотивируя это необходимостью разоблачить злоумышленников. Лжесиловик предоставил контакты риелтора и порекомендовал взамен приобрести более дешевую недвижимость. Завершив сделку с разменом, пенсионер отдал финансовую разницу прибывшей женщине-курьеру.

Суммарные потери потерпевшего превысили 12,9 млн рублей. Процесс установления и задержания участников преступной группы контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

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