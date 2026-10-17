Студенты Подольска взяли третье место премии «Мы верим твердо в героев спорта»

Студенты направления «Дизайн» колледжа имени А. В. Никулина заняли третье место за арт-объект в номинации «Скульптура» Всероссийской премии «Мы верим твердо в героев спорта». На днях во Дворце имени Ирины Винер в Лужниках состоялась церемония награждения.

Проект разрабатывали с мая. Для реализации выбрали самый сложный эскиз. Работу под названием «Фигурное катание объединяет» выполнили с помощью лепки и декорирования. На подставке с названием премии размещается земной шар, над которым парит пара коньков. Вокруг Земли стоят люди и держатся за руки.

По словам авторов, коньки — символ фигурного катания, спортсменов разных народов, которые встают на лед. Выбрали именно фигуристов, потому что они достойны носить звание героев спорта — несмотря на трудности, каждый раз доказывают, что лучшие. Работу посвятили тренеру многих чемпионов Этери Тутберидзе.

Студентка 3-го курса Алина Дьяконова призналась, что работу распределили равномерно между всеми участниками. Сначала в проект пришли семь ребят, но в процессе работы у двоих появились другие задачи. В итоге арт-объект создавали пять студентов под руководством преподавателя и дизайнера Анжелики Горбатовой.

По словам студента 3-го курса Владимира Парфенова, идея ему понравилась сразу. Было интересно воплощать эскиз в жизнь. И, конечно, приятно, что работу оценило и жюри.

Вдохновленные успешным участием студенты планируют и дальше участвовать в конкурсах. При этом они успевают украшать и родной колледж — оформляют помещения барельефами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.