Травили ртутью: ритуальщики устроили войну друг с другом на Кубани

В Краснодарском крае обострился конфликт в сфере ритуальных услуг. В ходе него неизвестные попытались отравить ртутью руководителя агентства, сообщает Mash .

Предприниматель Евгений запустил деятельность собственного похоронного бюро в мае. Бизнес развивался успешно как у него, так и у конкурентов, чьи рабочие помещения расположены в том же самом здании.

В сентябре бизнесмен оставил семейный легковой автомобиль возле здания офиса. Спустя сутки обнаружил признаки несанкционированного вскрытия машины. В дверях находились серебристые шарики, которые при захлопывании рассыпались по салону и попали на водительское сиденье.

Спустя 15–20 минут нахождения в транспортном средстве мужчина ощутил сильное головокружение, металлический привкус во рту и приступ головной боли. Прибывшие по его вызову эксперты с газоанализатором зафиксировали опасную концентрацию ртутных паров, превышающую установленную норму в 300 раз.

Надзорные действия по данному факту проводит прокуратура.

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