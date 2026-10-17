Вилла, где Брежнев и Никсон подписали договор, может сгореть в Калифорнии

Пожары, бушующие на юге Калифорнии, в настоящее время подбираются к вилле, где в 1970-х генсек СССР Леонид Брежнев и 37-й президент США от Республиканской партии Ричард Никсон скрепили подписями договор о недопущении ядерной войны, сообщает Mash .

Огонь уже дошел до кварталов элитной застройки, и тысячи местных жителей вынуждены покидать дома. На опубликованных кадрах видны языки пламени и густой черный едкий дым, который окутывает собой огромные территории.

Стремительному распространению пламени способствуют жаркая сухая погода и порывы ветра, достигающие 110 км/ч.

Не менее 6 коттеджей сгорели в Сан-Клементе, где расположена та самая резиденция Никсона, и в Сан-Хуан-Капистрано. Из этих районов распорядились эвакуировать около 16 тысяч человек.

Отдельная зона тревоги — Малибу: там в опасности более 7 тысяч особняков. Среди владельцев местной недвижимости числятся рэпер Джей-Зи и певица Бейонсе.

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