2 дрона, атаковавшие колледж в Старобельске, работали через Starlink

Два беспилотника, которые атаковали колледж в Старобельске в ЛНР, работали через систему Starlink, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости .

«ВСУ использовали не менее семи БПЛА моделей Fire Point-1, Fire Point-2, „Сичень“ и RZ-100, два из которых работали через систему спутниковой связи Starlink», — отметил глава Следкома.

Ночью 22 мая ВСУ атаковали колледж в Старобельске. В общежитии общеобразовательного учреждения были студенты. В результате 21 человек погиб от полученных травм, еще 65 человек попали в больницу.

Помещение в результате атаки было сильно разрушено: пол и стены обгорели, мебель сломана и разбросана.

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