Два помещения выставили на торги на Рождественской улице в Москве

Предприниматели могут стать владельцами двух нежилых помещений , расположенных неподалеку от станции метро «Некрасовка» на юго-востоке Москвы. Оба объекта свободного назначения находятся на первом этаже нового многоквартирного дома. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что для бизнеса, ориентированного на повседневные запросы клиентов, ключевое значение имеет расположение, поскольку посетителям удобно, когда нужную услугу можно получить рядом с домом.

«Подобрать площадку для такого проекта предприниматели могут на городских торгах. На Рождественской улице на аукционы выставили два коммерческих помещения площадью 121,7 и 189,3 квадратного метра. Они могут заинтересовать предпринимателей, которые планируют открыть магазин, салон красоты, ремонтную мастерскую или другую организацию. Свободное назначение позволяет выбрать направление деятельности, а разные площади — подходящий формат проекта. Заявки на участие в торгах принимаются как от физических, так и от юридических лиц до 29 октября», — отметил Пуртов.

Объекты находятся в районе Некрасовка по адресу: Рождественская улица, дом № 31. Продавцом недвижимости выступает столичный Департамент городского имущества. Открытые аукционы состоятся 10 ноября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия потребуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва регулярно выставляет на торги различное имущество: нежилые помещения, здания, машино-места, земельные участки и другие объекты. Полный список актуальных лотов доступен на сайте torgi.mos.ru. Пользователям предоставляется вся необходимая информация, включая фотографии, документацию, условия и форму реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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