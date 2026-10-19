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Сухо и до +10 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник

Общество

В Подмосковье и Москве в понедельник температура прогнозируется плюс 8 — плюс 10 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При малооблачной погоде обойдется без осадков.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут минус 1 — плюс 1 градус, днем 20 октября — от плюс 9 до плюс 11. Будет ясно и без осадков.

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