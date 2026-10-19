Сухо и до +10 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и Москве в понедельник температура прогнозируется плюс 8 — плюс 10 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.