Ребенок становится проектом родителей: как расписание убивает детство

Жизнь по расписанию на самом деле может навредить ребенку, а не облегчить его быт. Об этом в разговоре с РИАМО рассказала психолог Марина Смирнова.

По словам Смирновой, сегодня у многих ребят день расписан по минутам: с трех лет — английский, с четырех — шахматы, с пяти — ментальная арифметика, еще музыка и плавание. В итоге к вечеру у ребенка нет ни одной свободной минуты, а родители считают, что делают все правильно.

По словам эксперта, проблема не в занятиях — сами по себе они нужны. Проблема начинается тогда, когда у ребенка не остается времени на самого себя. Это время нужно не для отдыха в привычном понимании, а для того, чтобы буквально ничего не делать: слоняться по комнате, строить что-то из подушек, смотреть в окно, придумывать ерунду.

Именно в этих пустых промежутках, которые родители часто считают ленью, формируется личность: воображение, способность переносить скуку, умение себя занять и понимание, чего ты хочешь.

«Дети, которые живут по расписанию, часто приходят с тревогой, тиками и состоянием „не хочу ничего“. Но ребенок не ленивый и не больной, а просто устал, потому что годами живет в режиме, где каждая минута имеет цель. Психика этого не выдерживает и говорит: „все, больше не могу“. И это не детские капризы, а банальная психологическая защита», — объясняет Смирнова.

Еще одна проблема такой жизни — постоянная оценка. Любое занятие так или иначе связано с оценкой, и ребенок привыкает, что ценен только результат.

«Он не учится делать что-то просто потому, что интересно. Он учится делать то, за что похвалят. А потом, во взрослом возрасте, мы удивляемся, почему человек не знает, чего хочет, и ждет, чтобы кто-то сказал ему, что он молодец», — пояснила психолог.

Где искать баланс?

По словам Смирновой, граница между заботой и расписанием без детства проходит не по количеству кружков, а по тому, остается ли у ребенка вообще время на жизнь. Если ребенок в пять лет не может выбрать занятие — это нормально. Но если в десять он не имеет права сказать «я не хочу больше туда ходить», и его не слушают, — это уже не забота, а проект, где ребенок исполнитель, а не участник.

«Я не против раннего развития, но против того, чтобы детство превращалось в подготовку к взрослой жизни. Ребенок, который наигрался, наскучался и нафантазировался, потом легче учится и строит отношения, потому что у него есть внутренняя опора», — говорит психолог.

По ее словам, самое трудное для родителей — признать, что их тревога за будущее ребенка не всегда про него, а часто про собственный страх не успеть и сравнение с другими.

«Сначала стоит разобраться со своей тревогой, а потом уже составлять расписание для ребенка», — заключает эксперт.

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