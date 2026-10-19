В Турции после концерта Unreal x Jeton погибли минимум два человека

На концерте Unreal x Jeton в стамбульском Конгресс-центре погибли по меньшей мере два человека после того как почувствовали себя плохо, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Отмечается, что трех человек госпитализированы в результате недомогания на концерте. Всего мероприятие посетило еще примерно 5 тыс. человек. Двое человек скончались в больнице, еще один находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как тяжелое.

Концерт был остановлен раньше назначенного времени, а посетителей эвакуировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что скандал с желто-синим пакетом может дорого обойтись певцу Akmal’ (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов — ред.).

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