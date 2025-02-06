ВСУ стянули 500 бойцов, тралы, танки и завязали тяжелые бои под Суджей

Mash: в наступление под Суджей пошли 500 бойцов ВСУ, танки, тралы и ББМ

Украинские войска задействовали минимум 500 военнослужащих и около 16 единиц военной техники в новой контратаке в Курской области. Украинцы пытаются наступать, предварительно, на двух «уборщиках мин», четырех танках и 10 боевых бронированных машинах, сообщает Mash .

Примерно в 06:00 войска вторжения вышли из хутора Колмаков, находящегося к востоку от захваченной ими Суджи, после чего направились к селу Уланок.

Журналисты пишут, что ВСУ хотят добиться огневого контроля над трассой от Сум до Суджи, по которой украинцам подвозят подкрепления. Протяженность дороги — 65 км.

«ВС РФ отбивают мощную контратаку ВСУ в Курской области», — сообщило издание.

По предварительным оценкам российских военкоров, в наступлении со стороны ВСУ участвуют тралы, танки и с десяток ББМ. Украинскую технику бомбят российскими дронами, артиллерией и авиацией.

Бойцы ВС РФ уже уничтожили по меньшей мере два украинских танка и один БММ. Бои продолжаются.

Ранее военкоры показали видео, как горит украинская техника во время сегодняшнего наступления ВСУ под Суджей. Военные блогеры писали, что на курском направлении завязались тяжелые столкновения.