ВСУ пошли в наступление под Курском, идут тяжелые бои — военкор
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Украинские войска пошли в наступление на курском направлении, утверждает «Архангел Спецназа». По данным канала, ВСУ атаковали с населенного пункта Махновка Суджанского района, идут тяжелые столкновения в окрестностях села Уланок (Суджанский район).
«Срочно! Курское направление! Противник пошел в наступление <…> Бои тяжелые, погодные условия для работы БЛА плохие», — пишет канал с аудиторией почти в 1,2 млн подписчиков.
Военный блогер предполагает, что, судя по действиям атакующих сил, украинцы пытаются прорваться в ранее деоккупированную Черкасскую Конопельку. Прочей информации пока нет.
5 февраля Минобороны России отчитывалось об увеличении украинских потерь на курском направлении. По данным оборонного ведомства, за сутки ВСУ потеряли под Курском 325 военных, три танка, бронетранспортер и другую технику.