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«Архангел Спецназа» заявил о начале наступления ВСУ и тяжелых боях под Курском

Украинские войска пошли в наступление на курском направлении, утверждает «Архангел Спецназа» . По данным канала, ВСУ атаковали с населенного пункта Махновка Суджанского района, идут тяжелые столкновения в окрестностях села Уланок (Суджанский район).

«Срочно! Курское направление! Противник пошел в наступление <…> Бои тяжелые, погодные условия для работы БЛА плохие», — пишет канал с аудиторией почти в 1,2 млн подписчиков.

Военный блогер предполагает, что, судя по действиям атакующих сил, украинцы пытаются прорваться в ранее деоккупированную Черкасскую Конопельку. Прочей информации пока нет.

5 февраля Минобороны России отчитывалось об увеличении украинских потерь на курском направлении. По данным оборонного ведомства, за сутки ВСУ потеряли под Курском 325 военных, три танка, бронетранспортер и другую технику.