Минобороны заявило о гибели 325 украинских военных за сутки в Курской области

В Курской области за сутки ликвидировали 325 украинских военных, поразили три танка и бронетранспортер ВСУ. Российская армия также уничтожила 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета сил вторжения, сообщает пресс-служба Минобороны России в регулярной сводке.

За время боевых действий в Курской области погибли более 57 655 украинских военнослужащих. Оккупационные войска потеряли свыше 330 танков, 240 БМП, почти 200 БТР и другую военную технику и вооружения.

Операция по уничтожению украинских войск в Курской области продолжается, добавило оборонное ведомство.

Ранее пленный боец ВСУ признался в совершении преступлений в селе Русское Поречное Курской области. По словам украинца, он насиловал местную жительницу, пока его сослуживцы «убивали мужчин».