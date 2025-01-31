«Пока убивали мужчин, я насиловал женщину»: СК выложил видео допроса украинца

Пленный боец ВСУ сознался в серии убийств и изнасилований в Курской области

Сотрудники Главного военного следственного управления СК России расследуют уголовное дело по факту убийства гражданских в селе Русское Поречное Курской области. К преступлениям, по данным правоохранителей, причастны несколько военных ВСУ, служивших в 92-й отдельной штурмовой бригаде, сообщает пресс-служба СК РФ.

Среди этих людей — старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11 роты 4 батальона с позывным Кум, а также три боевика ВСУ с кличками Проводник, Мотыль и Художник. Их подозревают в совершении теракта, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера группой лиц по предварительному сговору.

Фабрисенко, Мотыль, Кум, Художник и Проводник вторглись в Курскую область в сентябре 2024 года. Во время боевых действий Фабрисенко взяли в плен, а затем задержали.

На допросе мужчина признал вину. Он рассказал подробности совершенных им и сослуживцами изнасилований, убийств, а также насильственных действий сексуального характера в селе Русское Поречное.

С 28 сентября по 24 ноября 2024 года вышеуказанные военнослужащие убили 11 мужчин и 3 женщин. Также они изнасиловали и убили еще 8 женщин. Затем трупы оттащили в подвалы частных домов.

«Зашли в соседний дом. Там двое мужчин, одна женщина. Мужчин убили сразу, женщину я изнасиловал, заставил встать на колени и застрелил», — рассказал об одном из преступлений Фабрисенко.