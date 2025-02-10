Поддубный прокомментировал потери ВСУ в Курской области
Поддубный: потери ВСУ под Курском должны ошеломлять Украину
Потери ВСУ в Курской области должны ошеломлять украинское общество, заявил военкор и Герой России Евгений Поддубный.
«Техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна. Здесь общие цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять украинское общество», — написал он в своем Telegram-канале.
ВСУ потеряли в Курской области почти 60 тыс. человек, уточнил журналист.
Накануне в Минобороны России сообщили об успешном отражении трех контратак украинской армии.
Ранее эксперт РИАМО прокомментировал ситуацию в курском приграничье.