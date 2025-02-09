сегодня в 14:21

Российские военные продолжают разгром формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области, за последние сутки они успешно отразили 3 контратаки противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Группировка войск «Север» успешно противостояла украинским формированиям в 15 населенных пунктах. Среди них — Богдановка, Гоголевка, Гончаровка, а также Заолешенка, Ивашковский и др. Противник предпринял 3 безуспешные попытки контратаковать.

Значительный урон был нанесен различным подразделениям ВСУ, включая танковую бригаду, бригаду морской пехоты и тяжелую механизированную бригаду. Кроме того, были разгромлены 4 мехбригады, 2 десантно-штурмовые бригады и 3 бригады теробороны в районах Колмакова, Лебедевки, Мартыновки, Мирного, Никольского, Рубанщины, Свердликово, Суджи, Южного и обоих Княжих.

За последние 24 часа Вооруженные силы Украины понесли существенные потери: более 320 военнослужащих ликвидированы, были уничтожены 5 единиц бронетехники и 5 БМП. В ходе военной операции артиллерийские подразделения, оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ нанесли удары по позициям противника в Сумской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ на курском направлении с момента вторжения на эту территорию России потеряли свыше 58,5 тыс. военных.