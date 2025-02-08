сегодня в 15:02

Российские войска ликвидировали на курском направлении 58 550 солдат ВСУ. Уничтожение формирований противника в приграничном регионе продолжается, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

За сутки ВСУ потеряли 320 бойцов в Курской области. Также выведены из строя 3 украинские боевые машины пехоты, одна БМП Bradley, 4 бронетранспортера. Еще российские солдаты уничтожили 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей и 6 артиллерийских орудий противника.

Также войска ВС РФ ликвидировали 2 пусковые установки РСЗО БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган» ВСУ. Помимо этого, уничтожены инженерная машина разграждения Pionierpanzer 2, 3 пункта управления беспилотниками противника.

Ранее политолог Вадим Сипров рассказал, почему ВСУ продолжают попытки прорваться в Курской области. Уйти из региона украинские боевики не могут из политических соображений — хозяева на Западе не разрешат им этого сделать.