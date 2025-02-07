Уйти из Курской области ВСУ не могут по политическим мотивам — западные хозяева им это сделать не позволят, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

6 февраля ВСУ предприняли попытку контрнаступления, которая не увенчалась успехом. Украинские военные продолжили свои попытки 7 февраля — Минобороны России отчиталось, что все атаки ВСУ в сторону Черкасской Конопельки и Уланка были отражены.

«Военные эксперты в прошлом августе неспроста говорили, что Киев в Курской области пошел ва-банк. Противник явно рассчитывал на молниеносный успех. Вероятно эта акция была частью какого-то большого военно-политического плана, а не попыткой улучшить переговорные позиции. Но с момента, когда прорыв локализовали, а наступление ВСУ захлебнулось, новый участок фронта превратился в стратегическую уязвимость ВСУ. Уйти из Курской области они не могут по политическим мотивам — западные хозяева им это сделать не позволят», — сказал Сипров.

Он указал на то, что киевский режим не достиг ни одной из целей, поставленных в ходе планирования вторжения в Курскую область: им не удалось перерезать коммуникации в приграничье, они не смогли дойти до областного центра, не прорвались к Курской АЭС. Захват ГИС «Суджа» оказался тоже бесполезным — да и был ли смысл тратить ресурсы на это за пять месяцев до закрытия газового транзита по территории Украины?

«Киеву приходится тратить на бесперспективном направлении драгоценные для него ресурсы. По данным нашего военного ведомства, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 58 тыс. военнослужащих, 348 танков и множество другой техники — то есть они уже попусту спалили общевойсковую армию. Но хуже для них другое — они вынуждены демонстрировать активность и продолжать сжигать свои ресурсы. Это подтверждается и январской, и нынешней попыткой перейти в наступление», — отметил эксперт.

Приближение краха ВСУ

Вадим Сипров подчеркнул, что в Курской области президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский крепко сели на мель и вряд ли быстро с нее сойдут.

«Даже на информационном фронте эти бесполезные атаки ВСУ не тянут на „перемогу“. Предположу, что США как „генеральный спонсор“ конфликта уже не нуждаются в демонстрации ВСУ воли к победе. Едва ли кто-то сейчас вообще верит в победу Украины на поле боя. Тем временем продолжение курской авантюры приближает крах ВСУ из-за дефицита личного состава; со временем „затыкать“ этот участок фронта им будет все сложнее и сложнее», — заключил политолог.