Минобороны: все атаки ВСУ в сторону Черкасской Конопельки и Уланка отражены

Российские войска отразили все атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы группировки войск «Север» ВС РФ сорвали попытку украинского контрнаступления, которая в итоге не увенчалась успехом. Черкасская Конопелька и Уланок контролируются российскими войсками.

Также в ходе наступательных действий ВС РФ поразили формирования противника около Свердликова, Малой Локни, Гоголевки, Гончаровки, Лебедевки, Мирного, Никольского, Новой Сорочины, Николаевки в Курской области. ВСУ дважды пытались контратаковать, но российские военные отразили их атаки.

6 февраля ВСУ попытались осуществить контрнаступление в направлении Черкасской Конопельки и Уланка Курской области. Российские военные отразили его.