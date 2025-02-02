Стало известно, кто отдал приказ об ударе по интернату в Судже

СКР возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады украинской армии полковника Ростислава Карпуши, его подозревают в террористическом акте в Суджанском районе Курской области (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Как считают следователи, 1 февраля военный отдал незаконный приказ подчиненным, касающийся нанесения ракетного удара по школе-интернату в Судже. В результате этого преступления погибли и ранены гражданские.

В ходе расследования возбужденного уголовного дела следователи установят все обстоятельства атаки и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к произошедшему лиц. Также специалисты принимают меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников.

1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже. Там находились российские граждане (в основном пенсионеры, которые не успели покинуть город). В Минобороны считают, что данная провокация направлена на отвлечение общественности в мире от зверств Украины, совершенных в населенном пункте Русское Поречное Курской области.