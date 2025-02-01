Украинские военнослужащие нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже. В здании находились российские граждане (в основном пенсионеры, которые не успели покинуть город), сообщает SHOT .

Под завалами находятся около сотни человек.

По словам российского военкора Юрия Котенка, ракетный удар с территории Украины нанесен сегодня из Сумской области по зданию школы-интерната, где находились мирные жители, которые остались без крова в ходе нападения украинских военных на этот район в августе 2024 года. Как пишет военкор, погибли десятки человек.

Ранее российские войска осуществили наступательные действия в Курской области, нанеся поражение ВСУ. Противник 8 раз пытался контратаковать, но его попытки были отражены. Бои с ВСУ провели бойцы подразделения группировки войск «Север».