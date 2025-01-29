ВС РФ отразили восемь контратак ВСУ в Курской области

Российские войска осуществили наступательные действия в Курской области, нанеся поражение ВСУ. Противник 8 раз пытался контратаковать, но его попытки были отражены, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бои с ВСУ провели бойцы подразделения группировки войск «Север». Российские военнослужащие нанесли поражение четырем механизированным, двум десантно-штурмовым, танковой и тяжелой механизированной бригадам, а также трем бригадам теробороны и бригаде морской пехоты ВСУ в Курской области.

Бои прошли возле таких населенных пунктов, как Гоголевка, Черкасское Поречное, Новая Сорочина, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Свердликово, Никольский, Лебедевка, Махновка. Также ВСУ потерпели поражение возле Николаевки, Куриловки, Рубанщины, Малой Локни, Суджи.

Ранее стало известно, что руководство ВСУ отправило в Суджанский район Курской области около 100 десантников. Они попытались контратаковать, но ВС РФ успешно отразили их атаки.