Руководство ВСУ отправило в Суджанский район Курской области около 100 десантников. Они начали контратаковать позиции ВС РФ рядом с хутором Никольский, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Российские солдаты успешно отразили контратаку боевиков. Большую часть группы противника удалось уничтожить.

Часть выживших солдат ВСУ сбежала.

Ранее генпрокуратура РФ через суд потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей и связанных бизнесменов более 3,2 млрд рублей. Эту сумму, как считает следствие, они присвоили себе во время организации обороны региона для защиты от атаки армии Украины.