Миллиарды на оборону Курской области разворовали чиновники

Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей и связанных с ним бизнесменов более 3,2 млрд рублей, которые ответчики присвоили себе. На эти деньги должны были организовать оборону региона для защиты от нападения армии Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные материалы дела.

Иск адресовали в Ленинский районный суд Курска. Миллиарды требуют взыскать с гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, девятерых его бывших и действующих заместителей, а также восьми ООО.

Третьими лицами в документе заявлены Минобороны России, курские Минстрой, Корпорация развития и управление капитального строительства.

Надзорное ведомство просит «взыскать солидарно со всех участников (физлиц и компаний) 3,222 миллиарда рублей». Правоохранители также требуют арестовать имущество компаний и фигурантов дела.

В иске говорится, что указанные компании создали «видимость выполнения работ» по возведению оборонительных линий в Курской области и осуществили «ложную схему расходов». Для этого подозреваемые заключили фиктивные договоры с фирмами-однодневками, представленными продавцами стройматериалов.