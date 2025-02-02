Минобороны РФ: ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по интернату в Судже

ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области, ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области.

«Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Русское Поречное нашли в подвалах жилых домов тела мирных жителей, замученных военными ВСУ. Было возбуждено уголовное дело о теракте, повлекшем смерть.