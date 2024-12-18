Стало известно, как самокат с бомбой попал к подъезду генерала Кириллова

Электросамокат со взрывчаткой, находившийся у подъезда, откуда выходили начальник российских войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, привезли к месту теракта на арендованном автомобиле. Такое заявление сделали в управляющей компании жилого комплекса, сообщает газета «Известия» .

Самокат с бомбой оставили у подъезда на Рязанском проспекте в Москве за час до теракта. После взрыва Кириллов и его помощник погибли на месте.

По подозрению в совершении террористической атаки задержали гражданина Узбекистана. Он признался, что действовал по заданию спецслужб Украины. Киев обещал злоумышленнику 100 000 долларов и европейское гражданство, если он взорвет начальника российских войск РХБЗ.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью Игоря Кириллова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что спецслужбы эффективно расследуют убийство военачальника и его помощника.