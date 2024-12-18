Песков: Путин очень соболезнует из-за гибели начальника войск РХБЗ Кирилова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, пишет ТАСС .

По словам Пескова, российские спецслужбы эффективно расследуют совершенное против Кириллова преступления. Кремлю очевидно, что глава войск РХБЗ погиб из-за преступных действий киевского режима, и борьба с этим режимом продолжится.

Убийство Кириллова только подтверждает, что Россия действует правильно в ходе проведения специальной военной операции на Украине, пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что Игорь Кириллов вместе со своим помощником погиб на Рязанском проспекте в Москве, когда выходили из подъезда. В этот момент взорвался самокат с заложенной в него бомбой. Ответственность за теракт на себя взяли украинские спецслужбы.

Позднее правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении убийства Кириллова. ФСБ показала видео с возможным преступником. Он рассказал, что действовал по заданию Украины.