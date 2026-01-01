Средства ПВО перехватили еще три беспилотника, летевших на Москву

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили еще три вражеских дрона, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Накануне перед боем курантов Сергей Собянин сообщил, что система ПВО перехватила вражеский беспилотник, который летел на Москву. Примерно через полчаса был ликвидирован еще один БПЛА. Затем в новогоднюю ночь были уничтожены еще 2 беспилотника.

В связи с угрозой подобных атак беспилотников в аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на полеты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.