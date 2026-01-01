Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы.
В настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Подробности о возможных повреждениях или пострадавших не уточняются.
Ранее в связи с угрозой подобных атак в аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на полеты.
