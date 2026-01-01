Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы.

На месте падения обломков работают аварийные службы. Инцидент произошел на фоне введения временных ограничений на полеты в московском аэропорту Домодедово.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с уполномоченными органами в связи с ограничениями на использование воздушного пространства.

