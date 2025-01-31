Украинские военные, которые вошли в населенный пункт Русское Поречное в Курской области, совершали преступления против мирных жителей. Солдаты ВСУ били, насиловали и убивали гражданских, рассказал пленный боец противника Евгений Фабрисенко, сообщает РИА Новости .

«Видел в первом доме девушку лет 18-20. Потом мы с сослуживцами втроем избили, изнасиловали ее. Я ее поставил на колени, руки за голову и застрелил», — признался Фабрисенко.

Во втором доме, по словам солдата ВСУ, была одна женщина и двое мужчин. Представителей сильного пола боевики убили. Одному нанесли порезы на руки.

Женщину избили, сорвали украшения, изнасиловали и убили, подчеркнул Фабрисенко.

Ранее этот же украинский боевик признался в том, что он с сослуживцами изнасиловал восемь россиянок в Курской области. Мужчина предположительно причастен к убийству 22 мирных граждан в населенном пункте.

Село Русское Поречное и еще 3 населенных пункта в Курской области ВС РФ освободили 17 января. Российские солдаты обнаружили замученных пенсионеров в населенном пункте.